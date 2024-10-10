Solan Orkideler Bu Basit Yöntemle Aniden Canlanıyor: Hemen Çiçek Açıyor

Solmuş orkideler, yeterli güneş ışığı ve su alsa dahi zaman zaman canlanmayabilir. Bu durumla karşılaşanlar için botanik uzmanları, orkideleri tekrar çiçek açtıracak yöntemleri sıraladı...

1. Limonlu Su Kürü

Limon suyu, orkidelerin çiçek açmasını destekleyen bir gübreleme yöntemi olarak öne çıkıyor. Bir çorba kaşığı limon suyu ve bir litre ılık su karıştırılarak elde edilen bu çözelti, bitkinin köklerine uygulanıyor. Uygulama öncesinde toprağın nemlendirilmesi, çiçeğin köklerinin beslenmesini kolaylaştırıyor.