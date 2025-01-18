Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu

Sokak Lezzetinin Sırrı: Sokak Usulü Pilav Tarifi



Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan sokak pilavı, evde de kolaylıkla yapılabilir. İşte size hem pratik hem de lezzetli bir sokak pilavı tarifi:

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Bir su bardağı baldo pirinç

2 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir kahve fincanı arpa ya da tel şehriye

2 damla limon suyu

Bir adet kesme şeker

Tuz