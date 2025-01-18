Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Sokak usulü pilav nasıl hazırlanır? İşte bilmeniz gereken tarif.
Sokak Lezzetinin Sırrı: Sokak Usulü Pilav Tarifi
Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan sokak pilavı, evde de kolaylıkla yapılabilir. İşte size hem pratik hem de lezzetli bir sokak pilavı tarifi:
PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Bir su bardağı baldo pirinç
2 su bardağı tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir kahve fincanı arpa ya da tel şehriye
2 damla limon suyu
Bir adet kesme şeker
Tuz
PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?
Pirinci soğuk suda nişastası çıkana kadar yıkayın ve süzmeye bırakın.
Geniş tabanlı bir teflon tencerede tereyağını eritin.
Yağ eriyip köpürmeye başladığında içine arpa şehriyeyi alıp kavurmaya başlayın.
Arpa şehriyelerin rengi tamamen kahverengiye döndükten sonra içine pirinçleri ilave edin.
Tahta kaşık yardımıyla pirinçler şeffaf bir görünüm alana kadar karıştırın.
Pirinçler de kavurulunca içine şekeri ve tuzunu ilave edin.
Tavuk suyunu tencereye alın ve kaşık yardımıyla malzemeleri karıştırın.
Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pilavı 15 dakika pişirin.
Pilav piştikten sonra ocaktan alın.
Üzerine temiz bir havlu koyun ve kapağını kapatarak 10 dakika demlendirin.
TANE TANE PİLAV YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Lezzetli pilav yapmak istiyorsanız baldo pirinç kullanmalısınız.
Pirincin nişastası çıkana kadar soğuk suda yıkayın.
Pişirme esnasında içine şeker katın ancak esmer şeker kullanın. Böylelikle pilavınız tane tane olacaktır.
Pirincin kavrulma süresine dikkat edin. Pirinçlerin beyaz renginin şeffaf olana kadar kavurun.
Pirinç pilavı ölçüsü bir türlü tutmuyor diyenler tarifimizi adım adım uygulamalı.
Kullanacağınız pilav suyunun ya da et/tavuk suyunu sıcak kullanmalısınız.