Sokak Satıcılarının Yaptığı Gibi Olması İçin Kestaneyi Pişirirken....
Evde kestane pişirirken bilmeniz gereken tarif. Bu teknikle kestane çok daha iyi pişiyor.
Kestane, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle közde pişirildiğinde hem kokusuyla hem de tadıyla insanı cezbeden bir yiyecektir. Ayrıca kestanenin sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır; enerji verir, sindirimi destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
LOKUM GİBİ KESTANE TARİFİ
Kestanenin lokum gibi pişmesi için adım adım bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.
Tarifsiteniz.com'da yer alan bir içerikte; Sokak usulü kestane tarifinin detaylarına yer verildi. İşte o tarif
Kestaneleri yıkayın ve kurulayın.
Kurulama işlemi bittikten sonra enine doğru hafif bir çizik atınız.
Ocağınızın ateşini orta dereceye ayarlayın ve teflon bir tavanın içine yerleştirin.
Kestaneler pişerken yarım çay bardağı suyu ekleyin fakat direk üzerlerine dökmeden bu işlevi yapın.
Pişirme işlemi devam ederken kapağı kapalı tutun ve yaklaşık olarak 20 dakika pişirme işlemine devam edin.
20 dakikalık pişirme işleminden sonra afiyetle yiyebilirsiniz.
Kestanenin Faydaları
Bağırsak sağlığı: Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlık sorununu önler.
Kalp sağlığı: İçeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonu düzenler ve kalp sağlığını korur. Ayrıca, antioksidan özellikleriyle kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.
Bağışıklık sistemi: C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır.
Enerji kaynağı: Karbonhidrat bakımından zengin olduğu için vücuda enerji verir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.
Kemik sağlığı: İçeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik sağlığını destekler.
Cilt sağlığı: Antioksidan özellikleri sayesinde cildin genç kalmasına yardımcı olur ve erken yaşlanmayı önler.