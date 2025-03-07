Sokak Ortasında Zehir Tacirliği Yapan 7 Kişi Tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ'da uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Şubat - 06 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından 30 şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 4’üne ise adli kontrol kararı verildi.

Şüphelileri üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 parça halinde 2 kilo 24,49 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 parça halinde 116,27 gram esrar maddesi, 7 parça halinde 91,32 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 35,27 gram kokain maddesi, 345 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA