Soğuk Algınlığını 24 Saatte Kesiyor: Bu 4 Basit Adımda Turp Gibi Olacaksınız
Soğuk algınlığına yakalanınca, hızla iyileşmenin yollarını ararız. Peki soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği bu dönemde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan en hızlı ve kolay şekilde nasıl kurtulabiliriz? İşte 4 etkili uygulama…
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, dinlenmenin ve bol su içmenin önemine dikkat çekerken, alışılmışın dışında önerilerle de semptomları hafifletmenin mümkün olduğunu belirtiyor. İşte soğuk algınlığıyla başa çıkmak için birkaç etkili yöntem…
1. SICAK BİR DUŞ VEYA BANYO
Soğuk algınlığı sırasında sıcak bir banyo veya duş almanın, vücuttaki ağrıları hafifletmede etkili olduğu belirtiliyor. Reading Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Simon Clarke, sıcak suyun vücut ısısını artırarak semptomları azaltabileceğini ifade ediyor.
Buharın Faydaları: Duş sırasında oluşan buhar, tıkalı sinüsleri açarak daha rahat nefes almayı sağlar.
Kan Dolaşımını Hızlandırır: Sıcak su, kan dolaşımını artırarak kasları gevşetir ve genel rahatlama sağlar.
Eczacı Thorrun Govind ise bir kase sıcak suyun buharını solumanın da aynı etkiyi gösterebileceğini vurguluyor.
2. TEMPOLU ŞEKİLDE YÜRÜYÜN
Soğuk algınlığı sırasında dışarı çıkmak zor görünebilir, ancak uzmanlar tempolu bir yürüyüş yapmanın faydalı olabileceğini belirtiyor. Dr. Clarke, temiz havanın sağlığa olumlu etkilerinden bahsederken, soğuk havalarda sıcak giyinmenin önemine dikkat çekiyor.
Geçici Rahatlama: Egzersiz yapmak burun kanallarını açarak tıkanıklığı hafifletebilir.
Bağışıklık Sistemine Katkı: Uzun vadede düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.
Ancak bazı uzmanlar, soğuk algınlığı sırasında tamamen dinlenmenin daha etkili olduğunu savunuyor.
3. BAHARATLI KÖRİ TÜKETİN
Soğuk algınlığına karşı en ilginç önerilerden biri, baharatlı köri tüketmek. Dr. Clarke, baharatlı yiyeceklerin solunum yollarını açarak rahatlama sağladığını belirtiyor.
ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi, baharatlı yiyeceklerin tükürük salgısını artırarak öksürük ve boğaz ağrısını hafiflettiğini ortaya koydu.
Vitamin Deposu: Körilerde bulunan zencefil ve sarımsak gibi malzemeler, bağışıklık sistemini destekleyen çinko bakımından zengin.
4. 1 FİNCAN ÇAY İÇİN
Cardiff Üniversitesi’nden Prof. Ron Eccles, sıcak içeceklerin tıkanıklık, boğaz ağrısı ve yorgunluk gibi semptomları hafifletmede etkili olduğunu belirtiyor.
Sıcak İçeceğin Etkisi: Rhinology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, sıcak içecekler mukusu yumuşatarak nefes almayı kolaylaştırıyor.
Boğaz Ağrısına Çözüm: Sıcak içecekler, tükürük salgısını artırarak boğazdaki iltihabı yatıştırıyor.
Eczacı Govind, ılık sıvı tüketiminin soğuk algınlığına karşı hem vücudu nemlendirdiğini hem de genel rahatlama sağladığını belirtiyor.
Soğuk algınlığı için kesin bir çözüm olmasa da uzmanlar, sıcak banyo, tempolu yürüyüş, baharatlı yiyecekler ve çay tüketimi gibi basit yöntemlerle semptomların hafifletilebileceğini söylüyor. Özellikle bu soğuk günlerde, hem kendinizi rahatlatmak hem de iyileşme sürecini hızlandırmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz.