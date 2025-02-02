Soğanın Kabuğunu Soyarken Aman Dikkat! Asıl Risk O Andan İtibaren Başlıyor!

Soğan, dış kabuğu sayesinde iç kısmını mikroplara ve bakterilere karşı korur. Ancak bu, kabukların dış yüzeyinde toprak kalıntıları, bakteriler ve zararlı mikroorganizmaların birikmesine neden olabilir. Eğer soğanı yıkamadan kabuğunu soyarsanız, bu mikroplar ellerinize, bıçağınıza ve kesme tahtanıza bulaşarak yemeklerinizi sağlıksız hale getirebilir.