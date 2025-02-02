Soğanın Kabuğunu Soyarken Aman Dikkat! Asıl Risk O Andan İtibaren Başlıyor!
Türk mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden biri olan soğan, pek çok yemekte sıkça kullanılır. Ancak uzmanlar, çoğu kişinin yaptığı önemli bir hataya dikkat çekiyor:
Kaynak: Haber Merkezi
Soğan, dış kabuğu sayesinde iç kısmını mikroplara ve bakterilere karşı korur. Ancak bu, kabukların dış yüzeyinde toprak kalıntıları, bakteriler ve zararlı mikroorganizmaların birikmesine neden olabilir. Eğer soğanı yıkamadan kabuğunu soyarsanız, bu mikroplar ellerinize, bıçağınıza ve kesme tahtanıza bulaşarak yemeklerinizi sağlıksız hale getirebilir.
SOĞAN NASIL DOĞRU TEMİZLENİR?
Uzmanlar, soğanı yemeklerde kullanmadan önce şu adımları takip etmenin sağlığınız açısından önemli olduğunu belirtiyor:
-Soğanın dış kabuğunu soğuk su altında iyice yıkayın.
-Kabuklarını soyduktan sonra ellerinizi ve bıçağınızı yıkayın.
-Kesme tahtanızı ve bıçağınızın iç kısmını temizleyerek mikropların bulaşmasını önleyin.
-Soğanları kurularken temiz bir bez veya kağıt havlu kullanın.
YÜKSEK ISIDA PİŞİRMEK GEREKİYOR
Soğanı yemeklerde kullanırken yüksek sıcaklıkta pişirmek, bakterilerin yok olmasını sağlayarak daha sağlıklı bir tüketim sunar. Ancak çiğ olarak tüketmek istiyorsanız, özellikle salatalarda kullanmadan önce mutlaka iyice yıkamanız gerekiyor.