Soğan ve Balı Karıştırmak Yetiyor: O Sorundan Bir Daha Eser Kalmayacak!

Eylül ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıklarda ani düşüşler görülürken, yaklaşan kış mevsimi beraberinde hastalıklara karşı yeni önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Doktorlar, özellikle mevsim geçişlerinde sık rastlanılan grip gibi hastalıkların ardından kronikleşen öksürük probleminin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekiyor.



Halk arasında 'kuru öksürük' ve 'geçmeyen öksürük' isimleriyle bilinen bu durum, grip sonrası tüm semptomlar ortadan kalksa bile aylarca öksürük sorununun çözülememesine yol açıyor. Bazen kendinizi çok iyi hissetseniz bile öksürük bir türlü geçmek bilmez. Böyle durumlarda bitkisel çözüm yollarına başvurmanız gerekiyor.



Soğan ve bal kullanarak hazırlayabileceğiniz bir karışım, öksürüğü ve gribi hafifletmek için etkili bir yöntem sunuyor.



NASIL HAZIRLANIYOR?



Hazırlanışı oldukça kolaydır. İlk olarak, bir adet kuru soğanı büyük parçalar halinde doğrayın. Üzerine bir yemek kaşığı bal ekleyin ve bu karışımı bir kavanozda en az 3 saat bekletin. Ardından, oluşan sıvıyı süzerek için. Soğan, vücuttaki enfeksiyonları giderir ve bağışıklık sistemini güçlendirirken, bal da vitamin ve minerallerle enerji ve güç sağlar.