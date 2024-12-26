Soda Böyleyse Sakın İçmeyin: Bozulmuş Soda Böyle Anlaşılıyor

Bir kez açılan soda gazını hızla kaybeder. Açılmış sodalar, hava ile temas ettiğinde karbonat kaybeder ve bozulmaya başlar. Bu nedenle buzdolabında saklansa bile, 1-2 gün içinde tüketilmesi gerekir. Ayrıca doğrudan güneş ışığı da sodanın içindeki kimyasal reaksiyonları hızlandırdığı için bozulmasına neden olabilir.