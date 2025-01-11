Sobada Bunları Yakınca Baca Kendi Kendini Temizliyor: Bir Tek Kurum Bile Birikmiyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan sobalar, evlerimizi ısıtırken aynı zamanda düzenli bakım gerektiriyor. Özellikle baca temizliği, hem güvenlik hem de ısınma verimliliği açısından oldukça önemli. Peki, baca temizliğini evde doğal yöntemlerle nasıl yapabiliriz? İşte uzmanların önerileri...

Baca temizliği, soba veya şöminenin verimli çalışması ve güvenli bir şekilde kullanılması için oldukça önemlidir. Tıkanmış bir baca, dumanın odaya geri dönmesine, yangın riskine ve hatta karbon monoksit zehirlenmesine neden olabilir.