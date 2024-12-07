SMS'lerin Sonundaki ‘B001’ Kodlarının Anlamı Meğer Buymuş: Hemen Kontrol Edin

İşte tam bu noktada devreye "B001" gibi kodlar giriyor. Bu kodlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen bir sistemin parçası. Bu sayede hangi şirketin veya kurumun size mesaj gönderdiğini bu kodlar sayesinde kolayca anlayabilirsiniz. Örneğin, "B001" genellikle TT Mobil'i, "B002" ise Turkcell'i temsil eder.

Bu sistem sayesinde dolandırıcılık mesajlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sahtekarlar, gerçek bir şirketin kodunu kullanamadığı için mesajlarının güvenilir olmadığı anlaşılıyor.