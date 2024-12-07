SMS'lerin Sonundaki ‘B001’ Kodlarının Anlamı Meğer Buymuş: Hemen Kontrol Edin
Cep telefonunuza gelen her mesajın sonunda yer alan "B001", "B002" gibi kodları hiç merak ettiniz mi? İşte mesajların sonunda yazan kodların anlamları...
Kaynak: Haber Merkezi
Anlık mesajlaşma uygulamalarının popülerleşmesiyle birlikte SMS kullanımı azalsa da, birçok kurum ve kuruluş hala müşterilerine SMS yoluyla bilgi göndermeyi tercih ediyor. Özellikle bankalar, e-ticaret siteleri ve hizmet sağlayıcıları, önemli bildirimlerini SMS ile iletiyor.
İşte tam bu noktada devreye "B001" gibi kodlar giriyor. Bu kodlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen bir sistemin parçası. Bu sayede hangi şirketin veya kurumun size mesaj gönderdiğini bu kodlar sayesinde kolayca anlayabilirsiniz. Örneğin, "B001" genellikle TT Mobil'i, "B002" ise Turkcell'i temsil eder.
Bu sistem sayesinde dolandırıcılık mesajlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sahtekarlar, gerçek bir şirketin kodunu kullanamadığı için mesajlarının güvenilir olmadığı anlaşılıyor.
MESAJLARIN SONUNDAKİ KODLARIN ANLAMI NE?
B001: TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B002: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B003: VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
B005: FİXNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.
B011: ANDROMEDA TV DİJİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
B012: DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. AŞ
B013: SENA HABERLEŞME BİLİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ TİC. VE SAN. AŞ
B014: NETBONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
B015: İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZ. AŞ
B016: VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ
B017: MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ
B018: SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B019: TTNET ANONİM ŞİRKETİ
B020: TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B021: NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ