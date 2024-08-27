Şizofreniye Yatkın Mısınız? Bir Dakikada Öğrenmenize Yardımcı Olacak Test

GÖRSELDEKİ TESTİN CEVABI...

Çoğu insan, bu tür resimlerde belirgin bir şey göremez. Ancak, eğer bir ineğin kafasını açıkça görüyorsanız, zihinsel bozukluklara yatkın olabileceğinizi belirtmek gerekir.

SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Unutmayın, bu sadece basit bir resim testidir ve bir teşhis aracı değildir. Eğer bir ineğin kafasını gördüyseniz, bu durum sizi endişelendirmesin. Belki de sadece keskin bir görüşe ve güçlü bir hayal gücüne sahipsinizdir. Ancak, ruhsal durumunuzla ilgili endişeleriniz varsa, kesin bir değerlendirme için mutlaka bir uzmana danışmalısınız.