Şizofreniye Yatkın Mısınız? Bir Dakikada Öğrenmenize Yardımcı Olacak Test
Ruhsal bozukluklarla ilgili bilgi eksikliği, bu konuların genellikle korku ve merak uyandırmasına neden olur. Özellikle şizofreni gibi ciddi zihinsel hastalıklara yatkın olup olmadığınızı merak ediyorsanız, bu kısa resim testi size bir ipucu sunabilir.
Bu test, şizofreni eğiliminizi değerlendirmek için kullanılan basit bir resim testidir. Yapmanız gereken tek şey, verilen görsele bir dakikadan fazla bakmamak ve ne gördüğünüzü not etmektir. Testi doğru bir şekilde tamamlamak için, yazının sonunda verilen cevaba bakmaktan kaçının.
GÖRSELE BAKIN VE İLK NE GÖRDÜNÜZ?
Resme baktığınızda sadece belirsiz noktalar ya da hiçbir şey görmüyorsanız, şizofreniye eğiliminiz olmadığını söyleyebiliriz.
BU TESTLERİN BİLİMSEL DAYANAĞI NEDİR?
Sağlıklı bir insan beyni, bir görüntünün tüm detaylarını aynı anda algılayamaz. Önce bazı ayrıntılara odaklanır, ardından gördüğü parçaları birleştirerek bütünü anlamlandırır. Bu süreç, görsel algının normal işleyişini yansıtır.
Ancak şizofreni hastalarının beyni, bu süreci farklı şekilde işler. Onlar, resmin tamamını bir bütün olarak görme eğilimindedirler ve detayları aynı anda algılayabilirler. Bu nedenle, sağlıklı bireyler bir görüntüde belirsiz şekiller veya noktalar görürken, şizofreniye yatkın kişiler gizli bir görüntüyü fark edebilir.
GÖRSELDEKİ TESTİN CEVABI...
Çoğu insan, bu tür resimlerde belirgin bir şey göremez. Ancak, eğer bir ineğin kafasını açıkça görüyorsanız, zihinsel bozukluklara yatkın olabileceğinizi belirtmek gerekir.
SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRMELİ?
Unutmayın, bu sadece basit bir resim testidir ve bir teşhis aracı değildir. Eğer bir ineğin kafasını gördüyseniz, bu durum sizi endişelendirmesin. Belki de sadece keskin bir görüşe ve güçlü bir hayal gücüne sahipsinizdir. Ancak, ruhsal durumunuzla ilgili endişeleriniz varsa, kesin bir değerlendirme için mutlaka bir uzmana danışmalısınız.