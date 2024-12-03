Siyah Kıyafetlerdeki Tüylenmeyi Silip Süpürüyor! Yapışkanlı Ruloyla Uğraşmanıza Gerek Kalmayacak

SÜNGER NASIL BU KADAR ETKİLİ OLUYOR?

Sünger, özel dokusu sayesinde tüyleri ve yünleri kendine çeker. Çamaşır makinesi çalışırken oluşan döngü hareketi, liflerin tüyleri süngere yapışmasını sağlar. Bu yöntem hem kıyafetlerinize zarar vermez hem de makineniz için tamamen güvenlidir.