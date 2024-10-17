Siyah İncinin Hasadı Başladı: Dağlardan Eldivenle Toplanıyor, Kilosu 400 TL'den Satılıyor
Köylüler dağlardan eldivenle tek tek topluyor kilosunu 400 TL'den satıyor. Halk arasında siyah inci olarak bilinen çedenenin hasadı başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Halk arasında "kendir tohumu veya siyah inci" olarak bilinen çedene, vücuda alındığında derin bir etki yaratan doğal bir gıda maddesidir. İçeriğindeki zengin bileşenler, bedenin ihtiyaç duyduğu destekleri sunarak sağlığın temel taşlarından birini oluşturur.
Kendir tohumu, Türkiye’nin bazı bölgelerinde özellikle çerez olarak tüketilen bir bitkisel üründür. Hem besin değerleri hem de sağlık açısından zengin olan bu tohum, vücuda pek çok fayda sağlar.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR
Yüksek lif ve protein içeriğiyle sindirim sistemine destek olur. Uzun süre tok tutma özelliği sayesinde, bağırsak sağlığını korur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçer.
Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanmaları azaltır. Bu etkisi, romatizma gibi eklem hastalıklarına karşı da fayda sağlayabilir.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Kendir tohumu, omega yağ asitleri bakımından da zengindir. Düzenli tüketimi, zihinsel fonksiyonları destekler ve hafıza sorunlarına karşı koruyucu bir etki gösterebilir.
Çedene, E vitamini, demir, çinko ve magnezyum gibi önemli vitamin ve mineraller içerir. E vitamini, güçlü bir antioksidan olarak serbest radikallerin zararlarından koruma görevi üstlenir.