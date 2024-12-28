Siyah Çayın Pabucunu Dama Atacak! Tadına Doyum Olmuyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

Sadece soğuk algınlığı tedavisinde değil, enfeksiyonlarla mücadelede ve toksinlerin vücuttan atılmasında da etkili olan ahududu yapraklarından hazırlanan çaylar, adet öncesi sendromu sırasında yaşanan ağrıları hafifletir, idrar ve sindirim sisteminin sağlığını destekler. Peki, bu mucizevi çay nasıl hazırlanır?

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Ahududu yaprakları, fotosentez sırasında magnezyum, iyot, flor, folik asit, C, E, K vitaminleri ve antioksidanlar gibi zengin bir besin profili oluşturur. Yapraklarda bulunan salisilik asit, ateş düşürücü etki yapar ve terlemeyi teşvik eder. Özellikle soğuk algınlığı ve grip dönemlerinde, ahududu yapraklarından yapılan çaylar hem koruyucu hem de iyileştirici özellikler taşır.