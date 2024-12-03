Siyah Altın Olarak Biliniyor: 24 Saat Tok Tutuyor, Kolesterole Meydan Okuyor

Siyah fasulye, çorbalarda, salatalarda, güveçlerde ve pilavlarda kullanılabilir. Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden olan fasulye ve pirinç karışımı, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Ayrıca, humus gibi mezelerin yapımında da kullanılabilir.