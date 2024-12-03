Siyah Altın Olarak Biliniyor: 24 Saat Tok Tutuyor, Kolesterole Meydan Okuyor
Halk arasında siyah altın olarak bilinen siyah fasulye, mutfaklarımızda daha sık yer alması gereken besinlerden biridir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu baklagil, düzenli tüketildiğinde vücudumuza birçok fayda sağlar.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye mutfağında beyaz ve kırmızı fasulye kadar yaygın olmasa da, siyah fasulye son yıllarda sağlıklı beslenmeye ilgi duyanların radarına girmeye başladı. Küçük boyutları ve koyu rengi ile dikkat çeken bu baklagil, aslında besin değeri oldukça yüksek bir süper gıda.
Siyah fasulye, çorbalarda, salatalarda, güveçlerde ve pilavlarda kullanılabilir. Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden olan fasulye ve pirinç karışımı, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Ayrıca, humus gibi mezelerin yapımında da kullanılabilir.
SİYAH FASÜLYENİN FAYDALARI NELER?
Siyah fasülye demir, fosfor, çinko, B vitaminleri, omega-3 yağ asitleri, folik asit ve manganez gibi birçok önemli minerali ve vitamini içerir. Sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi verir ve kan şekerini dengeler.
Serbest radikallere karşı savaşarak yaşlanma belirtilerini geciktirir ve kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır ve probiyotikler için besin kaynağı oluşturarak bağırsak florasını düzenler.