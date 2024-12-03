Sivas'ta Beklenen Hasat Kar Altında Kaldı: Çitçi Kan Ağladı, 60 Bin Ton Çöp Oldu, Bu Kış Mumla Arayacağız
Sivas'ta binlerce ton şeker pancarı, beklenmedik soğuklar ve kar yağışı nedeniyle tarlada mahsur kaldı. Tansiyonu düşüren, kanserden koruyan şeker pancarı bu yıl çiftçinin yüzünü güldürmedi.
Kaynak: İHA
Ekim ayında hasat edilen pancarlar, sevkiyatların gecikmesi sebebiyle tarlada bekletilerek hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine büyük zarar veriyor.
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Şeker pancarı üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas'ta, 60 bin tonun üzerinde pancar tarlada bekliyor. Bu durum hem çiftçileri mağdur ediyor hem de ülke ekonomisine büyük zarar veriyor." dedi.
Çiftçiler, pancarların kar altında kalması nedeniyle kilo kaybı yaşadığını ve bu durumun gelirlerini önemli ölçüde etkilediğini belirtiyor.
Üreticiler, Malatya Şeker Fabrikası ile yaptıkları anlaşmaya uygun hareket ettiklerini ancak fabrikanın söz verdiği gibi pancarları zamanında almadığını ifade ediyor. Şeker fabrikasının bu durum karşısında çiftçilere destek olması ve mağduriyetlerini gidermesi bekleniyor.
Budaklı köyü Muhtarı Muammer Ziynet, "Pancarlar söküldü bekliyor. Kar altında kalınca pancar fire veriyor. Yarın da yüklenmezse bu adam ne yapacak. Seneye pancar ekebilecek mi? Yüklemedikten sonra hep zarar. İnşallah gelirler bir an evvel bu sorunu hallederler. Yollarımızın da çok güzel olması gerek ama yapan yok" dedi.
PANCARLAR SÖKÜLDÜ TARLADA BEKLİYOR
Şeker pancarı üreticisi İsmail Hakkı Özkur, “Fabrika 'Maus üzerine bir yükleme yapacağız' dedi. Biz de tamam dedik. İyi olur pancarımızı erken kaldırırız dedik. Bu uygulamaya uyduk. Ekim ayının onunda Sivas geneli, Malatya Şeker Fabrikası üreticiler için genel bir söküm verildi. Biz de bu söküme uyduk. Pancarımızı söktük. Ekim ayının 16'sında söküme başladık. Daha önce başlayanlar da vardı. Maus ile yükleme yapılacaktı. İlk etapta da oldu. Bir kısmı yüklendi.
Bize 'siz söküme devam edin biz 15-20 gün sonra tekrardan gelip pancarlarımızı yükleyip alıp götüreceğiz' denildi. Aradan yaklaşık 1.5-2 ay geçti. Pancar hala tarlada bekliyor. Biz bu mağduriyetten dolayı zarar içerisindeyiz. Pancar şu an fire veriyor. Yüzde 5-10 civarında fire veriyor. Zaten çiftçinin kazancı yüzde 5-10 civarında" dedi.