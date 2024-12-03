Sivas'ta Beklenen Hasat Kar Altında Kaldı: Çitçi Kan Ağladı, 60 Bin Ton Çöp Oldu, Bu Kış Mumla Arayacağız

PANCARLAR SÖKÜLDÜ TARLADA BEKLİYOR

Şeker pancarı üreticisi İsmail Hakkı Özkur, “Fabrika 'Maus üzerine bir yükleme yapacağız' dedi. Biz de tamam dedik. İyi olur pancarımızı erken kaldırırız dedik. Bu uygulamaya uyduk. Ekim ayının onunda Sivas geneli, Malatya Şeker Fabrikası üreticiler için genel bir söküm verildi. Biz de bu söküme uyduk. Pancarımızı söktük. Ekim ayının 16'sında söküme başladık. Daha önce başlayanlar da vardı. Maus ile yükleme yapılacaktı. İlk etapta da oldu. Bir kısmı yüklendi.