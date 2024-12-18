Sırrını Sadece İzmirliler Biliyor! Yaprak Sarmaya Lezzet Katan Tüyo
Evde yaprak sarma hazırlarken dikkat etmeniz gereken pratik tüyolar.
Yaprak sarma, geleneksel Türk mutfağının önemli bir temsilcisi olup, genellikle asma yaprağına pirinç, soğan, baharatlar ve isteğe bağlı olarak kıyma gibi malzemelerin sarılmasıyla hazırlanır. Hem sıcak hem de soğuk olarak servis edilebilen bu lezzet, özel günlerde, davet sofralarında ve aile yemeklerinde sıkça tercih edilmektedir. Yapım süreci özen ve sabır gerektiren yaprak sarma, aynı zamanda kültürel mirasımızın bir parçası olarak da değerlendirilmektedir. Sağlıklı ve besleyici içeriğiyle dikkat çeken bu yemek, Türk mutfağının zenginliklerini yansıtan bir örnek teşkil etmektedir.
İZMİRLİLER YAPRAK SARMAYI BÖYLE PİŞİRİYOR: İŞTE TARİFİ
MALZEMELER;
1 kilo asma yaprağı
İç harcı için;
3 su bardağı pirinç,
2 adet kuru soğan,
1 çay bardağı zeytinyağı,
2 yemek kaşığı nane,
1 paket kuş üzümü
2 su bardağı ılık su
2 çay kaşığı tuz
limon
Üzeri için;
Sıcak su,
Tuz,
1 limon suyu,
Yarım çay bardağı zeytinyağı.
YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR?
Eğer taze yaprak kullanacaksınız yaprakları derin bir tencerede haşlayın. Salamura kullanacaksanız tuzundan arındırmak için suda bekletin. İç harç için soğanların kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Kuş üzümünü bir kaba alıp üzerine sıcak su dökün ve şişmesini bekleyin. Soğanlar kavrulunca yıkanmış pirinçleri tencereye alın. Limon sıkıp sırası ile nane, tuz ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın. 2 su bardağı ılık su ekleyip ocağın altını kapatın. İç har soğuyunca bir şeker kaşığı iç harcı yaprağın büyüklüğünegöre şerit halinde koyun. Önce üstten sonra yanlardan içe doğru kıvırarak tüm yaprak bitene kadar sarın. İç harç dışarı taşmamalı. Sardığınız yaprak gevşek ya da çok sıkı olmamalı. Tencerenin gibini kapayacakkadar yaprak serip sardığınız yaprak sarmaları boşluk kalmayacak şekilde dizin. Üzerine küçük bir tabak kapatın. Su, tuz ve zeytinyağını ekleyip pişirmeye başlayın. Kaynayınca mutlaka ocağı kısığa alın ve çatalla kontrol ederekiçi ve dışı tam pişene kadar ocaktan almayın. Sarmalarınız pişip ılıyınca üzerine limon dilimleri koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...