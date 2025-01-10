Sirkeyi Bu Yerlerde Kullanmayan Çok Şanslı: 1 Damlası Bile Değdiği Anda Mahvediyor!

2. ÜTÜ

Ütülerin iç kısmındaki kireç temizliğinde sirke kullanmak yaygın bir yöntem olarak bilinse de, sirkenin asidik yapısı ütülerin iç mekanizmalarına zarar verebilir. Bu nedenle ütü temizliğinde sirke kullanımından kaçınılması gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

3. AHŞAP MOBİLYALAR

Ahşap mobilyalar, sirkenin asidik etkisiyle aşınabilir ve cilasında soyulmalar meydana gelebilir. Sirke, ahşap yüzeylerde soluk bir görünüm yaratabilir. Ahşap mobilyalar için özel olarak üretilmiş temizleyiciler, sirkeye göre daha güvenli ve etkili bir temizlik sağlar.