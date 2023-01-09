Siri'yi icat eden Türk bilim insanı... Denizli'de çobanlık yaparken keşfedildi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çobanlık yaparken keşfedilen Hüseyin Yılmaz'ın Amerika'ya uzanan ve Siri'yi icat etmeye kadar giden öyküsü okuyanları şaşırtıyor. İşte Hüseyin Yılmaz'ın internette dolaşan yaşam hikayesi...
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın hikayesi 1936'da Denizli'de çobanlık yaptığı sırada karşılaştığı öğretmenlerle başlıyor...
Piknik yapan öğretmenlerin davetiyle onlarla tanışan Yılmaz, 12 yaşında ve henüz okuma yazmayı bilmiyordur. Onun dehasını bu ufak sohbette bile anlayan öğretmenler onun eğitim alabilmesi için işbirliği yaparlar.
Eğitim hayatının başlamasıyla öğrenme tutkusu da yaşamının sonuna dek onu takip ediyor.
Lisede açık öğretim eğitimi alıp İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'ne adım atarak akademinin kapılarını araladı...
1950'de lisansını, bir yıl sonrasında da yüksek lisansını tamamladı. Artık sorular soran bir genç değil, alanına hakim bir bilim insanıydı, araştırmalarını daha derin konulara yönlendirdi. Çalışmaları sonucunda bazı teorilerin ispatı ya da temel deneyler üzerine çalışması beklenirken o Einstein'ın kütleçekim teorisinde bir hata bulduğunu hocalarıyla paylaştı.
Hocaları onun anlattıklarını dinleseler de ortaya attığı soruyu pek anlamadılar. Bu alanda ona yardımcı olabilecek meslektaşlarından birinden yardım alabilmek için Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile irtibata geçtiler.
Ulaştıkları profesörlerden biri Yılmaz'ın sorularından ve yaklaşımından etkilendi, onu ABD'ye davet etti.
İngilizce bile bilmeyen Yılmaz bu engele rağmen kabul edildi ve 1952 yılında ABD'ye gitti. Dil bariyerini aşması tahmin edildiği kadar kolay olmadı. Hatta onu üniversiteye kabul eden hocası ona bir şeyler anlatmaya çabalasa da orta yolu 'matematiğin diliyle' ancak bulabilmişlerdir.
Hocasının ona vereceği tez konusunda anlaşamadıklarında rivayete göre hocasına “Write on the blackboard” demiş, Prof. Morse da Hüseyin’in tez konusunu tahtaya yazmıştı. Hiçbir başka açıklamaya ihtiyacı olmadan konusunu birkaç işaretle anlamış, çalışmalarına başlamıştı.
Yine rivayete göre normalde yıllar sürecek bir konudaki tezini şaşırtıcı derecede kısa bir süre içerisinde tamamlamış, hocası olan Prof. Morse'un yanına gitmiş.
Hocası teslim aldığı teze şüpheyle yaklaşsa da birkaç günlük incelemenin sonunda bu tezin eksiksiz biçimde ortaya çıktığını görür. Fakat ortada bir sorun vardır, böylesine prestijli bir üniversitede bu kadar kısa sürede tamamlanan doktora şaibe uyandırabilirdi, bu sebeple Yılmaz'a tezi kabul ettiğini fakat birkaç ders daha alıp olağan süreyi beklemesi gerektiğini söyler.