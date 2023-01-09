Siri'yi icat eden Türk bilim insanı... Denizli'de çobanlık yaparken keşfedildi

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın hikayesi 1936'da Denizli'de çobanlık yaptığı sırada karşılaştığı öğretmenlerle başlıyor...

Piknik yapan öğretmenlerin davetiyle onlarla tanışan Yılmaz, 12 yaşında ve henüz okuma yazmayı bilmiyordur. Onun dehasını bu ufak sohbette bile anlayan öğretmenler onun eğitim alabilmesi için işbirliği yaparlar.

Eğitim hayatının başlamasıyla öğrenme tutkusu da yaşamının sonuna dek onu takip ediyor.