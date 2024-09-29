Sinsi Hastalık Yayıldıkça Yayılıyor! Can Kaybı 500'ün Üzerine Çıktı: Kontrol Altına Alınamıyor
Sudan’da kolera salgını, can kayıplarını artırmaya devam ediyor. Son verilere göre, koleraya bağlı ölümler 535’e yükselmiş durumda. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam kolera vaka sayısının 17.411 olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Sudan’da Haziran ayından itibaren etkili olan yağışlar ve sel felaketleri, kolera salgınının yayılmasına neden oldu. 12 Ağustos tarihinde Sudanlı yetkililer tarafından resmi olarak kolera salgını ilan edildi. Ancak, ülkede devam eden iç savaş ve sağlık sistemindeki yetersizlikler nedeniyle salgın kontrol altına alınamıyor ve hızla yayılmaya devam ediyor.
KOLERA NASIL YAYILIYOR?
Sudan’da yaşanan sel felaketleri, hijyen koşullarını ciddi şekilde etkileyerek kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasına zemin hazırladı. Özellikle temiz su kaynaklarına erişimde yaşanan sıkıntılar ve hijyen eksiklikleri, salgının kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden oluyor. Sağlık hizmetlerinin savaş nedeniyle aksadığı bu dönemde, kolera salgını halkın yaşamını daha da zorlaştırıyor.