Sinsi Hastalık Yayıldıkça Yayılıyor! Can Kaybı 500'ün Üzerine Çıktı: Kontrol Altına Alınamıyor

Sudan’da Haziran ayından itibaren etkili olan yağışlar ve sel felaketleri, kolera salgınının yayılmasına neden oldu. 12 Ağustos tarihinde Sudanlı yetkililer tarafından resmi olarak kolera salgını ilan edildi. Ancak, ülkede devam eden iç savaş ve sağlık sistemindeki yetersizlikler nedeniyle salgın kontrol altına alınamıyor ve hızla yayılmaya devam ediyor.