Sinop'ta Otomobil Dereye Devrildi: 1 Ölü 2 Yaralı
Sinop'ta bir aracın dereye devrilmesinin ardından 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Şimşek'in (58) kullandığı 34 EZK 48 plakalı otomobil, Çorak köyünde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden, yaralanan eşi Gülizar Şimşek ile Rıfat Memiş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Şimşek'in cesedi, incelemenin ardından hastaneye morguna götürüldü.
Kaynak: AA