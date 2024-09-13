Sinop'ta İki Otomobil Birbirine Girdi: 3 Ölü, 3 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Sinop'ta İki Otomobil Birbirine Girdi: 3 Ölü, 3 Yaralı

Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı araç, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyü kavşağında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CDJ 509 plakalı araçla çarpıştı.

Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri, Orhan Gökçe'nin aracında sıkışan Naci ve Sati Gökçe ile diğer aracın sürücüsünü çıkardı. Ancak Naci Gökçe ve Sati Gökçe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar arasında bulunan 19 BK 518 plakalı aracın sürücüsü Orhan Gökçe ile birlikte araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı
Alanya'da Sıcağın Keyfini Sahilde Çıkartıyorlar Alanya'da Sıcağın Keyfini Sahilde Çıkartıyorlar
İklim Krizi Alarm Veriyor! 'El Nino' Gitti, Kara Kış 'La Nina' Geliyor Ama... 'El Nino' Gitti, Kara Kış 'La Nina' Geliyor Ama...
Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar