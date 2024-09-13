Sinop'ta İki Otomobil Birbirine Girdi: 3 Ölü, 3 Yaralı

Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı araç, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyü kavşağında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CDJ 509 plakalı araçla çarpıştı.

Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri, Orhan Gökçe'nin aracında sıkışan Naci ve Sati Gökçe ile diğer aracın sürücüsünü çıkardı. Ancak Naci Gökçe ve Sati Gökçe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar arasında bulunan 19 BK 518 plakalı aracın sürücüsü Orhan Gökçe ile birlikte araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA