Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Van Gölü’ne düşen şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

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Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis il merkezi ve ilçelerinde gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Van Gölü kıyı şeridinde yaşayan Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu, Van Gölü’ne düşen ve geceyi gündüze çeviren şimşeklerin görüntüsünü kaydetti. Van Gölü’ne düşen şimşekler görsel şölen oluşturdu. Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamaya göre gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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