Simpsonlar'ın (The Simpsons) 28 Şubat Kehaneti Ortaya Çıktı: 3 Gün İçinde Gerçekleşirse Yandık

Dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu komedi dizisi Simpsonlar, geleceğe yönelik tahminleriyle bir kez daha gündem oldu. Daha önce ABD seçimleri, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, pandemi, İngiltere'nin mali krizi ve Bitcoin'in yükselişi gibi birçok olayı önceden tahmin eden dizi, son olarak 2025 yılına dair yeni kehanetiyle konuşuluyor.

Dizinin 1998 yılındaki bir bölümünde 28 Şubat 2025 tarihine dikkat çekilmesi korkuttu. Dizinin hayranlarına göre, Simpsonlar'ın kehaneti gerçekleşirse dünya, önümüzdeki üç gün içinde kıyamet senaryosunu yaşayacak.