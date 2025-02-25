Simpsonlar'ın (The Simpsons) 28 Şubat Kehaneti Ortaya Çıktı: 3 Gün İçinde Gerçekleşirse Yandık
Dünya tarihinin en uzun soluklu komedi dizisi olmasının yanı sıra gelecek tahminleriyle de fenomenleşen Simpsonlar (The Simpsons), dizisinin 28 Şubat 2025 kehaneti ortaya çıktı. Dizinin 1998 yılındaki bir bölümünde 28 Şubat tarihinin geçmesi sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu komedi dizisi Simpsonlar, geleceğe yönelik tahminleriyle bir kez daha gündem oldu. Daha önce ABD seçimleri, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, pandemi, İngiltere'nin mali krizi ve Bitcoin'in yükselişi gibi birçok olayı önceden tahmin eden dizi, son olarak 2025 yılına dair yeni kehanetiyle konuşuluyor.
Dizinin 1998 yılındaki bir bölümünde 28 Şubat 2025 tarihine dikkat çekilmesi korkuttu. Dizinin hayranlarına göre, Simpsonlar'ın kehaneti gerçekleşirse dünya, önümüzdeki üç gün içinde kıyamet senaryosunu yaşayacak.
KIYAMET SENARYOSU: TÜM DÜNYA KARANLIĞA GÖMÜLECEK
1998 yılında yayımlanan "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, Springfield kasabası aniden elektriksiz kalıyor. Bölümde arabalar çalışmıyor, cep telefonları sinyal vermiyor ve Homer Simpson'ın her zaman gittiği nükleer santral bile devre dışı kalıyor. Kasabanın adeta Orta Çağ'a geri döndüğü bu sahneler, olası bir kıyamet senaryosu olarak yorumlanıyor.
Ancak dizinin hayranlarını asıl heyecanlandıran detay, 2023'te yayımlanan başka bir bölümdeki diyalog oldu. Bu sahnede, 28 Şubat 2025'ten sonra enerjinin tamamen tükeneceği ifade ediliyor. Hayranlar, bu iki bölümü birleştirerek, önümüzdeki günlerde dünya genelinde büyük bir enerji krizi yaşanabileceği iddiasını ortaya attı.
Simpsonlar dizisinin daha önceki gerçekleşen tahminleri göz önüne alındığında, bu yeni iddia merak uyandırıyor. Enerji uzmanları ve komplo teorisyenleri bu olasılığı tartışırken, sosyal medyada da büyük yankı buluyor.