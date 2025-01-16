Simpsonlar’ın 2025’teki İlk Kehaneti de Tuttu! Büyük Faciayı da Bildiler
Popüler animasyon dizisi The Simpsons, geleceği tahmin etme konusundaki ününü bir kez daha gündeme taşıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hayranlar, dizinin 2007 yılında yayınlanan "Little Big Girl" adlı bölümünün, 2025 yılında Los Angeles'ta yaşanması muhtemel orman yangınlarını öngördüğünü iddia ediyor.
Söz konusu bölümde Bart Simpson’ın neden olduğu bir yangın, Springfield kasabasında büyük bir kaosa yol açıyor. Dizinin hayranları, bu yangının anlatılış biçimini ve olay örgüsünü Los Angeles’ta sıkça yaşanan orman yangınlarına benzeterek, dizinin yine geleceği tahmin ettiğini ileri sürdü.
TAHMİNLER TESADÜF OLABİLİR
Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, The Simpsons dizisinin yıllardır süregelen "geleceği görme" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ancak uzmanlar, dizide kullanılan temaların genellikle geniş kapsamlı ve sık karşılaşılan olaylardan ilham aldığını belirterek bu tür tahminlerin büyük ölçüde tesadüf olabileceğine dikkat çekti. Bazı yorumcular da iddiaların fazlasıyla abartıldığını düşünüyor ve bu tür değerlendirmelere temkinli yaklaşılması gerektiğini savunuyor.
DAHA ÖNCEKİ TAHMİNLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU
The Simpsons, geçmişte Donald Trump’ın ABD başkanlığı, belirli teknolojik yenilikler ve Super Bowl gibi büyük organizasyonların sonuçları gibi olayları tahmin etmesiyle dikkat çekmişti. Son olarak Jake Paul ve Mike Tyson arasında gerçekleşen boks maçına dair benzer bir tahminin de gerçekleşmesi, diziyi bir kez daha tartışmaların odağına taşımıştı.
2025 Los Angeles yangınlarına dair iddialar, dizinin geleceği tahmin etme konusundaki ününe bir yenisini eklerken, bu eşsiz özelliğinin yalnızca tesadüf mü yoksa bilinçli bir tercih mi olduğu yönündeki soruları yeniden gündeme getirdi.