Simpsonlar’ın 2025’teki İlk Kehaneti de Tuttu! Büyük Faciayı da Bildiler

DAHA ÖNCEKİ TAHMİNLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

The Simpsons, geçmişte Donald Trump’ın ABD başkanlığı, belirli teknolojik yenilikler ve Super Bowl gibi büyük organizasyonların sonuçları gibi olayları tahmin etmesiyle dikkat çekmişti. Son olarak Jake Paul ve Mike Tyson arasında gerçekleşen boks maçına dair benzer bir tahminin de gerçekleşmesi, diziyi bir kez daha tartışmaların odağına taşımıştı.

2025 Los Angeles yangınlarına dair iddialar, dizinin geleceği tahmin etme konusundaki ününe bir yenisini eklerken, bu eşsiz özelliğinin yalnızca tesadüf mü yoksa bilinçli bir tercih mi olduğu yönündeki soruları yeniden gündeme getirdi.