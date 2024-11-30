Simpsonlar Yeni Kehaneti 'Yaklaşıyor' Diyerek Uyardı: 2025'te Gerçekleşirse Hapı Yuttuk

1990 yılında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen The Simpsons (Simpsonlar), yalnızca eğlenceli hikayeleriyle değil, aynı zamanda kehanetleriyle de sık sık gündeme geliyor.

Fenomen dizisi; Coronavirüs pandemisi, Donald Trump'ın ABD başkanlığı, Titan denizaltısının trajik sonucu ve Kraliçe Elizabeth'in ölümü gibi olayları önceden tahmin etmesiyle dikkat çekmişti. Dizinin hayranları, gerçekleşen bu kehanetlerin karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yapımcı David Mirkin dizinin kehanetlerine dair samimi bir itirafta bulundu ve ayrıca fenomen dizi için sosyal medyada 2025 kehaneti şimdiden konuşulmaya başlandı.