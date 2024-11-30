Simpsonlar Yeni Kehaneti 'Yaklaşıyor' Diyerek Uyardı: 2025'te Gerçekleşirse Hapı Yuttuk
The Simpsons (Simpsonlar) Yapımcısı David Mirkin yaklaşıyor diyerek itiraf etti. 2025 kehaneti sosyal medyada gündem oldu. Herkes o sahneyi paylaşmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
1990 yılında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen The Simpsons (Simpsonlar), yalnızca eğlenceli hikayeleriyle değil, aynı zamanda kehanetleriyle de sık sık gündeme geliyor.
Fenomen dizisi; Coronavirüs pandemisi, Donald Trump'ın ABD başkanlığı, Titan denizaltısının trajik sonucu ve Kraliçe Elizabeth'in ölümü gibi olayları önceden tahmin etmesiyle dikkat çekmişti. Dizinin hayranları, gerçekleşen bu kehanetlerin karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yapımcı David Mirkin dizinin kehanetlerine dair samimi bir itirafta bulundu ve ayrıca fenomen dizi için sosyal medyada 2025 kehaneti şimdiden konuşulmaya başlandı.
YAPIMCI İTİRAF ETTİ: YAKLAŞIYOR
The Post'a konuşan yapımcı David Mirkin, The Simpsons'ın "en iyi tahmin" olarak Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesinin öngörüsünü örnek gösterdi.
Henüz gerçekleşmeyen tahminler sorusu üzerine Mirkin, "İnsanların önemsediği her şeye, aynı anda hem mizahla, hem şefkatle, hem empatiyle, hem de inanılmaz bir kötülükle yaklaşmanın bir yolu vardır. Bir sonraki tahminimizin dünyanın sonu olacağı yönünde olduğunu düşünüyorum. Yaklaşıyor" dedi.
2025 KEHANETİ ŞİMDİDEN GÜNDEM OLDU
Öte yandan, The Simpsons'ın 2025 yılı kehaneti yeni yıl gelmeden sosyal medyada tartışılmaya başlandı. İzleyiciler dizinin 24. sezonun 9. olan 'Homer Hazırlık Okuluna Gidiyor' bölümünü paylaşmaya başladı. Bu bölüme göre, 2025 yılında büyük bir güneş fırtınası yaşanacak ve bu durumda tüm elektronik cihazlar kullanılamaz hale gelecek.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu kehanet karşısında endişelerini dile getirdi. Bir kullanıcı, “Yeni yıllardaki değişimlerden önce bu kehanetle karşılaşmamız şaşırtıcı değil” derken, bir diğeri “Eğer gerçekleşirse hepimiz hapı yuttuk” yorumunu yaptı.