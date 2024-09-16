Sıkışan Tencere Kapaklarına En Pratik Yöntem: Saniyeler Sürüyor

Bu durum hem sabrınızı zorlayabilir hem de yemeğinizin kalitesini etkileyebilir. Ancak, bazı pratik yöntemlerle bu sorunu hızlıca çözmek mümkün.

Isı ve Soğuk Uygulaması: Kapak ve tencere arasında oluşan basınç farkı, sıkışmaya neden olabilir. Bu durumu dengelemek için sıcak ve soğuk uygulamalarını deneyebilirsiniz. Kaynar su dolu bir çaydanlık ya da sıcak su dolu bir kâse kullanarak tencerenin kenarlarına sıcak su uygulayın. Sıcak su, kapağın genleşmesine yardımcı olur ve basınç farkını azaltarak açılmasını kolaylaştırır.

Eğer bu yöntem işe yaramazsa, soğuk uygulama yapabilirsiniz. Tencereyi ters çevirin ve kapağın üst kısmına soğuk su dökün ya da buz torbası yerleştirin. Soğuk, kapağı daraltarak sıkışıklığı azaltacaktır.