Sıkıntıdan ve Üzüntüden Kurtaran En Etkili Dua: En Çaresiz Anda Okuyunca Tüm Dertten Kurtarıyor
Günlük hayatın yoğun temposu, stres ve çeşitli sıkıntılar birçok kişiyi halsiz, yorgun ve mutsuz hissettirebilir. Bu tür ruh hallerinden kurtulmak isteyenler, manevi güç kazanmak için okunabilecek duaları araştırıyor. İşte huzur bulmanıza yardımcı olabilecek sıkıntıdan ve üzüntüden kurtaran en etkili dualar…
Kaynak: Haber Merkezi
İslam’da dua ve sabır, karşılaşılan zorluklarla mücadele etmenin en önemli yolları arasında gösterilir. Allah’a samimiyetle yönelerek yapılan duaların, insan ruhuna dinginlik ve huzur getirdiğine inanılır. Günlük yaşamın yıpratıcı etkilerini azaltmak isteyenler, dua ederek manevi bir rahatlama sağlayabilir.
SIKINTIDAN VE ÜZÜNTÜDEN KURTARAN DUA
Herkesin hayatında farklı zorluklar olabilir. Müslümanlar, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için dualara sığınır. Özellikle ruhsal bunalım iç huzursuzluk yaşayan kişiler, sıkıntı anında okunacak duaları araştırmaya başladı. İşte huzur bulmanıza yardımcı olabilecek sıkıntıdan ve üzüntüden kurtaran en etkili dualar…
SIKINTI VE ÜZÜNTÜDEN KURTARAN EN ETKİLİ DUA
Sıkıntı anında okunması gereken bazı dualar mevcuttur. İşte sizler için derlediğimiz bilgiler;
*"Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve ni'mel-vekîl" deyiniz!"
*Hz. Sa'd (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki; "Balığın karnında iken, Zü'n-Nûn'un (Yûnus aleyhisselâmın) yaptığı duâ şu idi:
Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn.
Allâh'ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim." Bununla duâ edip de icâbet görmeyen yoktur.
*Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.) [Müslim]
*"Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm'i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir."
*Bir sıkıntıya düşünce, "Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim" diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder. [Deylemi, İbni Sünni]
*Hz. İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu:
Lâilâhe illâllâhü'l-azîmü'l-halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü'l arşi'l-azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbü's-semâvâti verabbü'l-'ardı verabbü'l-'arşi'l-kerîm.
*"Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır."