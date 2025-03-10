Sıkıntıdan ve Üzüntüden Kurtaran En Etkili Dua: En Çaresiz Anda Okuyunca Tüm Dertten Kurtarıyor

*Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.) [Müslim]

*"Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm'i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir."

*Bir sıkıntıya düşünce, "Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim" diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder. [Deylemi, İbni Sünni]

*Hz. İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu:

Lâilâhe illâllâhü'l-azîmü'l-halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü'l arşi'l-azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbü's-semâvâti verabbü'l-'ardı verabbü'l-'arşi'l-kerîm.

*"Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır."