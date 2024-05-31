Sıkılmış limon kabuklarını sakın çöpe atmayın: Meğer o derdin en büyük dermanıymış. Limon kabukları ne işe yarar?

C vitamini açısın son dece güçlü bir kaynak olan limon, yine içeriğinde bulunan sağlıklı bileşenler sayesinde insan sağlığına son derece faydalı gelen gıdalar arasında yer almaktadır.

Limonun düzenli olarak tüketilmesi başta bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken, vücutta biriken toksin ve ödemlerin de kısa sürede dışarı atılmasını sağlamaktadır.

Gribal enfeksiyon başta olmak üzere pek çok hastalığın kısa sürede tedavi edilmesini sağlayan limonun en az kendisi kadar kabuğunda da binbir fayda bulunmaktadır.

İşte limon kabuğunun bilinmeyen o kullanım alanları...