Sık Sık Tartışan Çiftler Dikkat! İşte Kavgaları Yatıştıracak Altın Kural

Yeni bir araştırmaya göre; çiftlerin tartışırken yalnızca beş saniyelik ara vermesi, anlaşmazlıkları yatıştırıyor. Araştırma sonuçları; çiftlerin genellikle birbirlerinin saldırganlık seviyesine uyum sağladığını, ancak tartışmaya kısa bir mola verildiğinde bu gerginliğin azaldığını ortaya koydu.

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Sık Sık Tartışan Çiftler Dikkat! İşte Kavgaları Yatıştıracak Altın Kural

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nden psikologların yaptığı araştırma; tartışma sırasında beş saniye ara vermenin kavganın daha çok alevlenmesini engellediğini gösterdi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma için psikologlar 81 çift ile deney yaptı. Deneyler sonucunda tartışma sırasında verilen beş saniyelik araların, anlaşmazlıkları yatıştırmada etkili olduğu görüldü.

EN KISA DURAKSAMA BİLE YATIŞTIRIYOR

Araştırmayı yöneten doktora öğrencisi Annah McCurry, “Beş saniyelik bir ara, 10 veya 15 saniyelik aralar kadar etkili oldu. Bu, en kısa duraklamaların bile bir tartışmayı yatıştırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor” dedi.

AGRESYON SEVİYELERİ ÖLÇÜLDÜ

Araştırmacılar, çiftlerin agresyon seviyelerini ölçmek için rekabetçi bir oyun tasarladı. Oyunda çiftler, partnerlerine istedikleri ses seviyesinde rahatsız edici bir gürültü gönderebiliyordu. 30 turdan oluşan oyunda, farklı aralıklarla aralar verildi. Duygusal tepkiler, 360 derece kamera ve gelişmiş yapay zeka teknolojileri kullanılarak analiz edildi.

ÇİFTLER BİRBİRLERİNİN SALDIRGANLIK SEVİYESİNE UYUMLANIYOR

Sonuçlar, çiftlerin birbirlerinin saldırganlık seviyesine uyum sağladığını, ancak kısa bir ara verildiğinde saldırganlığın azaldığını gösterdi. McCurry, bu stratejinin düşük seviyeli çatışmaların ciddi kavgalara dönüşmesini önlemek için tasarlandığını söyledi.

Bu yaklaşımın aile içi şiddet senaryolarına uygulanamayacağını özellikle vurgulayan araştırmacılar, bu yöntemin sıradan günlük tartışmalar için etkili olduğunu ifade etti.

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