Siirt'te Kendiliğinden Yetişiyor, Kestane Yerine Tüketiliyor: Özenle Hasadı Yapıldı
Siirt’in kırsal bölgelerinde doğal olarak yetişen meşe palamudu, kestane yerine tüketilerek sofralarda yer buluyor. Şeker, kolesterol ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen bu besin, doğal sağlık kaynağı olarak dikkat çekiyor. Meşe palamudu, bu yıl kilosu 35 liradan satışa sunuldu.
Kaynak: İHA
Siirt kırsalındaki meşe ağaçlarından toplanan palamutlar, kaynatılarak, kızartılarak ya da toz haline getirilip tüketilebiliyor. Satıcı Mirza Selçuk, meşe palamudunun özellikle şeker hastaları için faydalı olduğunu belirterek, "Meşe palamudunun iki çeşidi var. Birincisi hayvanlar için, diğeri ise insanlar için. İnsan tüketimine uygun olan tür, şeker hastalığına karşı doğal bir çözüm sunuyor" dedi.
Selçuk, meşe palamudunun farklı şekillerde kullanılabileceğini ifade ederek, "Kuruttuktan sonra toz haline getirip yemeklerde kullanabilirsiniz ya da kaynatıp çay olarak tüketebilirsiniz" şeklinde konuştu.
DOĞAL ŞEKER İLACI
Meşe palamudu satın alan Behçet Aksünger, ürünü şeker rahatsızlığı için aldığını belirterek, "Şeker hastalığına iyi geldiğini söylüyorlar. Şeker ilacı kullanmak yerine doğal yöntemlerle şifa bulmayı tercih ediyorum. Meşe palamudu bu konuda etkili bir alternatif" dedi.
Siirt’te doğal yöntemlerle hasat edilen ve sağlık açısından birçok fayda sağlayan meşe palamudu, kış mevsiminde kestaneye alternatif arayanların yeni gözdesi olmaya devam ediyor.