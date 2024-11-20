Siirt'te Kendiliğinden Yetişiyor, Kestane Yerine Tüketiliyor: Özenle Hasadı Yapıldı

Siirt kırsalındaki meşe ağaçlarından toplanan palamutlar, kaynatılarak, kızartılarak ya da toz haline getirilip tüketilebiliyor. Satıcı Mirza Selçuk, meşe palamudunun özellikle şeker hastaları için faydalı olduğunu belirterek, "Meşe palamudunun iki çeşidi var. Birincisi hayvanlar için, diğeri ise insanlar için. İnsan tüketimine uygun olan tür, şeker hastalığına karşı doğal bir çözüm sunuyor" dedi.