Sigara Dumanını Ciğerlerden Söküp Atıyor: Nikotini Tamamen Temizliyor

TERE OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İçerdiği C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, potasyum ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kalp sağlığını korur ve kalp hastalığı riskini azaltır.

K vitamini açısından zengin olması sayesinde kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltır.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olarak diyabetli bireyler için faydalı olabilir.

Özellikle sigara içenler için akciğerleri temizlemeye yardımcı olur ve solunum yolu hastalıklarının riskini azaltır.

Antioksidan özellikleri sayesinde cildi korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.