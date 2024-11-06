Sigara Dumanını Ciğerlerden Söküp Atıyor: Nikotini Tamamen Temizliyor
Özellikle sigara içenler için akciğerleri temizlemeye yardımcı olan ve solunum yolu hastalıklarının riskini azaltan tere otunun faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşil yaprakları ve keskin tadıyla bilinen tere otu (Lepidium sativum), yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan şifalı bir bitkidir. Sadece mutfaklarımızda lezzet katmakla kalmayan tere, içeriğindeki zengin besin değerleri sayesinde vücudumuza pek çok fayda sağlar.
TERE OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?
İçerdiği C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.
Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, potasyum ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kalp sağlığını korur ve kalp hastalığı riskini azaltır.
K vitamini açısından zengin olması sayesinde kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltır.
Kan şekerini dengelemeye yardımcı olarak diyabetli bireyler için faydalı olabilir.
Özellikle sigara içenler için akciğerleri temizlemeye yardımcı olur ve solunum yolu hastalıklarının riskini azaltır.
Antioksidan özellikleri sayesinde cildi korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.
CİĞERLERİ SİGARA DUMANINDAN TEMİZLEYEN KÜR
Sigara içenler, akciğerlerini temizlemek için aşağıdaki kürü deneyebilirler:
Malzemeler: 15 adet tere sapı, 1 litre su, yarım limon
Hazırlanışı: Tere saplarını yıkayıp tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip kaynatın. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzün ve içine yarım limon sıkarak tüketin.
TERE OTU YERKEN DİKKAT
Tere otu genellikle güvenli bir bitki olsa da, bazı durumlarda yan etkileri olabilir. Özellikle hamilelik, emzirme dönemi veya herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin tere otu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir.