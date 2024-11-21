Şifa Deposu Meyvenin Faydaları Saymakla Bitmiyor: Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Tezgahlarda Yerini Aldı
Doğada kendiliğinden yetişen ve kış aylarının vazgeçilmez şifa kaynağı olan beşbıyık meyvesi, pazar tezgahlarında yerini aldı. Aydın’ın dağlarında doğal olarak yetişen, halk arasında muşmula olarak da bilinen bu meyve, özellikle faydalarını bilenlerin ilgisini çekiyor. Olgunlaştığında kahverengi bir görünüme kavuşan beşbıyık, Kasım ayında toplanarak kış ayları boyunca tüketiliyor.
Kaynak: İHA
Pazarcı esnafı Hasan Hüseyin Korkmaz, beşbıyığın sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirterek yoğun talep gördüğünü ifade etti. Korkmaz, “Beşbıyık doğal olarak dağlarda yetişiyor, hiçbir gübre ya da ilaç kullanılmıyor. Faydalarını bilenler fiyatını sormadan alıyor” dedi.
SAĞLIĞA FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Beşbıyığın sağlık açısından adeta bir mucize olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:
“Muşmulalarımız Aydın’ın Atça ilçesine bağlı Uzunlar köyünden geliyor. Tam bir şifa deposu. Çekirdekleri bile tüketilebilir, herhangi bir zarar vermiyor. Karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Ayrıca A ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Kış aylarında hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de ağız ve boğazdaki bakterileri temizliyor.”
DOĞALLIK VE FİYATIYLA ÖN PLANDA
Beşbıyığın tamamen doğal olarak yetiştiğini belirten Korkmaz, “Bu meyve, dağlarda kendiliğinden yetişiyor. Bazı yerlerde fidanları dikilerek üretimi de yapılıyor, ancak genelde doğal olarak bulunuyor. İlaçsız ve gübresiz yetiştiği için çok kıymetli” dedi. Kilosunun 50 ila 100 TL arasında değiştiğini ifade eden Korkmaz, “Olgunlaşmamış beşbıyık 50 TL, tam olgunlaşmış hali ise 100 TL’den satılıyor” diye konuştu.
Korkmaz, özellikle yaşlıların bu meyvenin kıymetini bildiğini ve hiç tereddüt etmeden satın aldığını belirterek, yeni neslin beşbıyığı tanımadığını ve faydalarını öğrendiğinde ilgi göstermeye başladığını ekledi.