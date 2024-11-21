Şifa Deposu Meyvenin Faydaları Saymakla Bitmiyor: Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Tezgahlarda Yerini Aldı

SAĞLIĞA FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Beşbıyığın sağlık açısından adeta bir mucize olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:

“Muşmulalarımız Aydın’ın Atça ilçesine bağlı Uzunlar köyünden geliyor. Tam bir şifa deposu. Çekirdekleri bile tüketilebilir, herhangi bir zarar vermiyor. Karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Ayrıca A ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Kış aylarında hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de ağız ve boğazdaki bakterileri temizliyor.”