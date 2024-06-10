Sıcaktan kan ter içerisinde kalmış iki adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Sıcaktan kan ter içerisinde kalmış iki adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?
Son dönemlerin en popüler alıştırmalarından bir tanesi fark bulmacaları olurken fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi. Sıcaktan kan ter içerisinde kalan iki adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.
Fark bulmacalarını düzenli olarak çözmek kişinin görsel zekalarının gelişmesine katkı sağlarken aynı zamanda pratik düşünebilme yetilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır.
Peki ya siz bu 3 farkı 10 saniyede görebildiniz mi? Eğer göremediyseniz işte cevaplar...
Sıcaktan kan ter içerisinde kalmış iki adam görselindeki 3 farkı şu şekilde sıralayabiliriz;
İlk fark şüphesiz adamın yüzünün kenarındaki terde bulunuyorken ikinci fark ise arkadaki binanın çatısında bulunuyor.
Üçüncü yani son fark ise yine binanın penceresinde bulunuyor. Tüm bu 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.
Eğer 3 farkı 10 saniyede göremediyseniz üzülmeyin biraz daha pratik ve antrenman gerçekleştirmeniz ufkunuzun genişlemesine katkı sağlayacaktır.