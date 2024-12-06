Sıcak Su Torbalarında Hayati Tehlike: Kapağında Bu Detay Varsa Uzak Durun!

Sıcak su torbasının patlaması olayı sonrasında uzmanlardan kritik uyarılar gelmeye başladı. Uzmanlar, olayın torbanın kullanım tarihinin geçmiş olmasından kaynaklandığını belirtti.

ESKİ SICAK SU TORBALARI TEHLİKE SAÇIYOR

Sıcak su torbaları, özellikle regl dönemi ağrıları ve karın sancıları için rahatlatıcı bir seçenek olarak sık sık tercih ediliyor. Ancak zamanla malzemenin dayanıklılığını yitirmesi, bu ürünleri riskli hale getirebiliyor. İngiltere’deki bu olay, son kullanma tarihi geçmiş bir sıcak su torbasının patlayarak ciddi yanıklara yol açabileceğini kanıtladı.

Son kullanma tarihi, genellikle göz ardı edilen bir detaydır. Ancak bu tarih, ürünün güvenli kullanım ömrünü belirler. Tarihi geçmiş torbalar, sıcak suyu tutma kapasitesini kaybederek tehlikeli kazalara neden olabilir.