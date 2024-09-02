Sıcak Havada Rafting Yaparak Serinlediler

Erzincan'da Malatya’dan gelen arama kurtarma ekipleri ile Erzincan’dan ACAR arama kurtarma ekibi, sıcak havada rafting yaparak serinledi. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

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Sıcak Havada Rafting Yaparak Serinlediler

ACAR arama kurtarma ekip lideri Ferhat Kılıçlı’nın davetlisi olarak Malatya’dan Erzincan’a gelen arama kurtarma ekipleri Karasu nehrinde rafting yapmanın keyfini yaşadılar. Rafting öncesinde organizasyon rehberleri Mahmut Alkan tarafından raftinge dair bilgilendirme yapıldı. Erzincan’ın Kemah ilçesi yolu üzerinde nehrin kıyısında yelekler ve kasklarını giyen katılımcılar, organizasyon rehberlerinden kısa süreli teknik bilgileri alarak gruplar halinde botlara bindiler. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda rafting yapan katılımcılar, hem suda yüzüp serinledi hem de unutulmaz bir gün geçirdiler. Fırat’ın kolu olan Karasu Nehri, özellikle doğa sporlarının cazibe merkezine dönüşüp, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

ACAR arama kurtarma ekip lideri Ferhat Kılıçlı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’a organizasyonun düzenlenmesindeki katkılarından ötürü teşekkür ederek, doğa tutkunlarını Erzincan’a davet etti.

Kaynak: İHA

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