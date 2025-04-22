Show TV Fenomen Dizinin Fişini Çekti: Başrol Krizi Sonrası Apar Topar Final Yapacak
Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen’in başrolünde yer aldığı Deha dizisi için final kararı alındı. Ahsen Eroğlu’nun ani ayrılığı sonrası yaşanan seyirci tepkisi ve düşen reytingler, dizinin sonunu getirdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Deha dizisi, ekran macerasına veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Uğur Polat gibi isimleri bir araya getiren dizide, son haftalarda yaşanan gelişmeler final kararının alınmasına neden oldu.
BAŞROLÜN ANİ AYRILIĞI SEYİRCİYİ KIZDIRDI
Dizinin sevilen karakterlerinden Esme’yi canlandıran Ahsen Eroğlu’nun ani şekilde projeden ayrılması, hem ekibin dengesini hem de izleyicinin sadakatini sarstı. Bu ayrılığı takiben, Taner Rumeli'nin canlandırdığı Karga karakterinin de diziden çıkması izleyiciyi şaşırttı. Tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyürken, bu durum reytinglere de olumsuz yansıdı.
APAR TOPAR FİNAL YAPACAK
Kulis bilgilerine göre, Deha dizisi 32. bölümde ekranlara veda edecek. Herhangi bir değişiklik yaşanmazsa, önümüzdeki bölümler dizinin finaline doğru hikayenin düğümlerinin çözüleceği heyecanlı gelişmelere sahne olacak.
KARGA KARAKTERİ GERİ DÖNÜYOR
Diziden daha önce ayrılan karakterlerden biri olan Karga, sürpriz bir şekilde hikayeye geri dönüyor. Taner Rumeli'nin hayat verdiği karakter, 28. bölümde ekranlara yeniden dönecek. İddialara göre Karga, Devran karakteriyle güçlerini birleştirerek intikam planı yapacak.
Yapım şirketi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yaşanan gelişmeler Deha dizisinin son virajda olduğunu net şekilde ortaya koydu. İzleyiciler ise son bölümlerde nasıl bir finalle karşılaşacaklarını merakla bekliyor.