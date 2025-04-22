Show TV Fenomen Dizinin Fişini Çekti: Başrol Krizi Sonrası Apar Topar Final Yapacak

BAŞROLÜN ANİ AYRILIĞI SEYİRCİYİ KIZDIRDI

Dizinin sevilen karakterlerinden Esme’yi canlandıran Ahsen Eroğlu’nun ani şekilde projeden ayrılması, hem ekibin dengesini hem de izleyicinin sadakatini sarstı. Bu ayrılığı takiben, Taner Rumeli'nin canlandırdığı Karga karakterinin de diziden çıkması izleyiciyi şaşırttı. Tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyürken, bu durum reytinglere de olumsuz yansıdı.

APAR TOPAR FİNAL YAPACAK

Kulis bilgilerine göre, Deha dizisi 32. bölümde ekranlara veda edecek. Herhangi bir değişiklik yaşanmazsa, önümüzdeki bölümler dizinin finaline doğru hikayenin düğümlerinin çözüleceği heyecanlı gelişmelere sahne olacak.