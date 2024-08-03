SGK İle 13 Banka Anlaştı: İşte Emeklilere Özel İndirim ve Kampanyaların Detayları

SGK ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı yapıldı. Peki, SGK hangi bankalarla anlaştı, emeklilere hangi avantajlar sağlanacak? İşte detaylar...

SGK İle 13 Banka Anlaştı: İşte Emeklilere Özel İndirim ve Kampanyaların Detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu ve 13 banka, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı.

Yapılan işbirliğiyle bankalar, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

TGRT'deki habere göre SGK'nın anlaştığı bankalar işte şöyle:

PTT Bank

Emeklilere maaş promosyonu ve PTT hizmetlerinde indirimler
Kargoda %20, e-ticarette %10, PTT Bank havalelerinde %20 indirim
Kampanya ayda en fazla 5 defa kullanılabilir

VakıfBank

SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme
Maaşını taşıyanlara 12.000 TL promosyon ve 12 ay boyunca toplamda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme
Troy kredi kartıyla yapılan alışverişlerde aylık 1.000 TL'ye kadar ödeme

Ziraat Bankası

Emeklilere düşük faizli kredi imkanı
50.000 TL’ye kadar 36 ay, 100.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli kredi
Ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa, ücretsiz para transferi ve promosyon ödemesi

Ziraat Katılım

Emekli maaş ödemelerini taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon

DenizBank

3 yıllık sözleşme imzalayan emeklilere 12.000 TL’ye kadar destek

Kuveyt Türk

12.000 TL’ye varan promosyon
Market harcamalarında 500 TL’ye 100 TL indirim
Sağlık ve eğitim harcamalarına vade farksız 5 taksit
ATM'lerden ücretsiz para çekme imkanı

Türkiye Finans Katılım

Emeklilere 14.500 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül
Emekli yakını davetiyle 2.500 TL’ye varan ek ödül
Ücretsiz para çekme, işlem önceliği, indirimli kiralık kasa

Garanti Bankası

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 15.000 TL’ye varan promosyon
Ücretsiz havale ve EFT
Bonus Kart ile 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL bonus

ING Bank

Emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon
Otomatik fatura talimatlarıyla 3.000 TL ek promosyon
Faizsiz taksitli nakit avans ve bonus fırsatları

Yapı Kredi

Emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon
Fatura talimatlarına ek ödüller
Dijital aktiflik ödülleri

QNB Finansbank

14.500 TL'ye varan nakit promosyon
Market ve eczane harcamalarında %5 indirim
TaksitKolay ile harcamaları taksitlendirme
Ücretsiz otomatik fatura ödeme

Akbank

Emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon
İlk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL chip-para
Bakiye aktarımına bağlı olarak 7.500 TL’ye varan chip-para

Halkbank

Emeklilere 12.000 TL promosyon
Ücretsiz havale, EFT, FAST
Düşük faizli ihtiyaç kredisi
Ücretsiz hesap işletim ücreti, avantajlı kiralık kasa

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