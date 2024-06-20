Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen kedi arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen iki kedi arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?

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Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen kedi arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu - Resim: 1

Son dönemlerin en popüler alıştırmalarından bir tanesi fark bulmacaları olurken fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.

Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen iki kedi arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz? İşte cevaplar...

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