Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen kedi arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen iki kedi arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?
Son dönemlerin en popüler alıştırmalarından bir tanesi fark bulmacaları olurken fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.
Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen iki kedi arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.
Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz? İşte cevaplar...