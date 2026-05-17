Aracın Tamponuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın tampon kısmına sıkışan yavru kedi, sürücünün fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Aracın Tamponuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Arda Bilgin, yönetimindeki 34 HUE 106 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken, kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine Bilgin, aracını yol kenarında durdurup, durumu itfaiyeye bildirdi.

Aracın Tamponuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı - Resim : 1

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, aracın davlumbazını söktü. Daha sonra tamponun iç kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'MİYAV SESİ GELDİ'

Yaşadıklarını anlatan araç sürücüsü Arda Bilgin, "Ben arabayla gidiyordum ışıklarda durdum, ‘miyav’ diye bir ses geldi. Hemen sağa çektim, telefonumda kedi sesi açtım. Telefonu iç tarafa doğru tuttum ses gelmeye devam etti. Kaputu açıp baktım, kedi. İtfaiyeyi aradım geldiler. Kediyi kurtardılar" dedi.

Aracın Tamponuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı - Resim : 2

Etiketler
Kedi
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kahve ve Çay Sevenlere Büyük Şok! TasteAtlas Türkiye’nin En İyi İçeceğini Seçti Kahve ve Çay Sevenlere Büyük Şok! TasteAtlas Türkiye’nin En İyi İçeceğini Seçti
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Kapıda Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Kapıda
ÇOK OKUNANLAR
Rasim Ozan Kütahyalı Adliyeye Sevk Edildi: Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı Rasim Ozan Kütahyalı Adliyeye Sevk Edildi
DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı
Moskova'da Art Arda Patlamalar: 100'lercesi Bir Anda Ateşlendi! 2 Ölü 13 Yaralı Moskova'da Art Arda Patlamalar: 100'lercesi Bir Anda Ateşlendi! 2 Ölü 13 Yaralı
Taksim'de Esnaftan Meydan Dayağı: Ortalık Bir Anda Karıştı Taksim'de Esnaftan Meydan Dayağı: Ortalık Bir Anda Karıştı
Ticaret Bakanlığı Göz Yummadı: Fahiş Fiyata Tarihi Ceza Fahiş Fiyata Tarihi Ceza