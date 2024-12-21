Sevgiliniz Fark Etmeden Bunu Yapıyorsa Dikkat: Psikologlar Açıkladı, Ayrılık Çok Yakın

Bağımsızlık Arzusu: Partneriniz, sürekli olarak kendi başına vakit geçirmek istiyor ve sizinle ortak planlar yapmaktan kaçınıyorsa, bu durum ilişkinizde bir mesafe olduğunu gösterir.

Artık Öfkeli ve Sabırsız: Eskiden sabırlı ve anlayışlı olan partneriniz, şimdi her şeye sinirleniyor ve sabırsızlanıyorsa, bu durum ilişkinizde bir gerilim olduğunu gösterir.