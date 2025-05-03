Sevgi ve Aşkın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali Bu Burçlardan Çıkıyor

Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, kadınların erkeklerde etkileyici bulduğu özelliklerden biri, hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılık ve azimdir. Bu durum elbette aşk hayatında da kendini gösterir. Bazı erkekler duygularını bir fırtına gibi aniden ortaya koyarken, bazıları ise zamanla sabırla ilerleyip kalpleri fetheder.

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Sevgi ve Aşkın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali Bu Burçlardan Çıkıyor

Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, bazı burç erkekleri vardır ki; peşinizden gelmekten asla vazgeçmezler. Onlardan kaçmanız ne kadar zor olsa da, pes etmek onlar için bir seçenek değildir. İşte gönülleri fetheden o burçlar.

Sevgi ve Aşkın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

BOĞA BURCU: SESSİZ AMA ASLA PES ETMEZ

Zodyağın en kararlı burçlarından biri olan Boğa erkeği, sevdiği kadına ulaşmak için sabırla bekler. Onu peşinizden koşturmak mı istiyorsunuz? O hâlde ilgisiz davranın, hatta arada sırada ortadan kaybolun. Çünkü Boğa, ulaşamadığı şeyin peşinden gitmekte ustadır. Zaman geçse de, sizi aklından çıkarmayabilir ve bu takibini uzun yıllar sürdürebilir.

Sevgi ve Aşkın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

OĞLAK BURCU: AŞKIN HARİTASINI ÇİZER

Oğlak erkekleri hayatlarına aldıkları kişiyi kolay kolay bırakmaz. Onlar için sevgi, plansız yaşanacak bir duygu değildir. Eğer kalbini kazandıysanız, dünyanın neresinde olursanız olun sizi bulmak için stratejik bir rota çizeceklerdir. Soğukkanlı görünebilirler ama kalpleriyle bağ kurduklarında kolay kolay o bağı koparmazlar.

Sevgi ve Aşkın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 3

AKREP BURCU: AŞKTA SON SÖZ ONLARINDIR

Tutkulu ve kontrolcü yapılarıyla tanınan Akrep erkekleri, bir ilişki bitse bile bu durumu kabullenmekte zorlanabilir. Eski sevgilerine karşı ilgileri tamamen bitmiş olsa bile, yeniden yakınlaşma çabası onların için bir gurur meselesi hâline gelebilir. Onlar için mesele, duygudan çok egonun savaşıdır. İlişki bitse bile kontrol ellerindeymiş gibi hissetmek isterler ve son noktayı kendileri koymadan tamamen çekilmezler.

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