Sessiz Katil Olarak Biliniyor Her Yıl 11 Milyon Kişi Ölüyor: Bu Belirtiler Varsa Saniyeler Bile Çok Önemli

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kişi, sepsis nedeniyle yaşamını yitiriyor. Enfeksiyonun en ileri aşaması olarak tanımlanan bu durum, vücudun enfeksiyona aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar ve organ yetmezliklerine yol açabilir. Sepsis, erken fark edilmediğinde hayati tehlike oluşturur. Peki, sepsis nedir ve belirtileri nelerdir? İşte detaylar.

Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği aşırı bir inflamatuar (iltihap) yanıtın sonucunda ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Enfeksiyon genellikle bakteriyel kaynaklı olmakla birlikte, virüsler ve mantarlar da sepsise neden olabilir. Bu durum, enfeksiyonun vücudun hayati organlarını etkilemesiyle, organların işlevini bozmasına yol açar. Sepsis, müdahale edilmezse hızla ilerleyerek organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir.