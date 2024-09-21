Sessiz Katil Olarak Biliniyor Her Yıl 11 Milyon Kişi Ölüyor: Bu Belirtiler Varsa Saniyeler Bile Çok Önemli
Halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak bilinen sepsis, acil müdahale edilmezse ölümcül olabilen bir durumdur.
Kaynak: Haber Merkezi
Her yıl dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kişi, sepsis nedeniyle yaşamını yitiriyor. Enfeksiyonun en ileri aşaması olarak tanımlanan bu durum, vücudun enfeksiyona aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar ve organ yetmezliklerine yol açabilir. Sepsis, erken fark edilmediğinde hayati tehlike oluşturur. Peki, sepsis nedir ve belirtileri nelerdir? İşte detaylar.
Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği aşırı bir inflamatuar (iltihap) yanıtın sonucunda ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Enfeksiyon genellikle bakteriyel kaynaklı olmakla birlikte, virüsler ve mantarlar da sepsise neden olabilir. Bu durum, enfeksiyonun vücudun hayati organlarını etkilemesiyle, organların işlevini bozmasına yol açar. Sepsis, müdahale edilmezse hızla ilerleyerek organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Sepsis, herkes için risk oluşturabilir, ancak bazı bireyler daha fazla risk altındadır. Özellikle 65 yaş ve üstü kişiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, 1 yaş altındaki bebekler ve daha önce sepsis geçirmiş bireyler bu grupta yer alır. Ayrıca diyabet, akciğer hastalığı, kanser ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlar da sepsise karşı daha hassastır.
SEPSİSİN NEDENLERİ
Sepsisin en yaygın sebebi bakteriyel enfeksiyonlar olmakla birlikte, COVID-19, grip (influenza) ve mantar enfeksiyonları da sepsise neden olabilir. Mikroplar vücuda girdiklerinde enfeksiyon oluşturur; eğer bu enfeksiyon kontrol altına alınamazsa sepsis gelişebilir. Virüsler ve mantarlar nadiren de olsa sepsise yol açabilen mikroplardır.
SEPSİSİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sepsis sinsi bir şekilde ilerleyebilir, ancak bazı belirtiler sepsis hakkında ipuçları verebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:
Hızlı kalp atışları
Yüksek ateş, üşüme ve titreme
Zihinsel karışıklık; kişinin nerede olduğunu veya yanındakileri tanıyamaması
Kesik kesik solunum
Şiddetli ağrılar ve huzursuzluk hissi
Soğuk, nemli veya terli cilt
Bu belirtilerden herhangi biri gözlemlendiğinde, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Sepsis, acil müdahale gerektiren bir durumdur ve hızlı tedavi hayat kurtarıcı olabilir.
BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA KOŞUN
Eğer bir enfeksiyon hastalığı geçirdiyseniz ve belirtiler iyileşmek yerine kötüleşiyorsa, sepsis olasılığı göz ardı edilmemelidir. Özellikle ateş, bilinç bulanıklığı, hızlı solunum veya şiddetli ağrı gibi belirtiler varsa, zaman kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır. Sepsis hızlı ilerler ve erken müdahale hayati önem taşır.