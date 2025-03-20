Servis Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesine Tıraş Köpüğü Sıkınca O Sorun Ortadan Kalkıyor

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan çamaşır makineleri düzenli bakım yapılmadığında hem kötü kokulara sebep olabilir hem de performanslarını kaybedebilir. İspanyollar ve servis ustaları ise çamaşır makinelerini temizlemek için haftada bir kez tıraş köpüğü yöntemini uyguluyor. Bu yöntem, kötü kokuları yok ederken makinenin iç yüzeylerini de parlatıyor.