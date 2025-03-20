Servis Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesine Tıraş Köpüğü Sıkınca O Sorun Ortadan Kalkıyor
Çamaşır makineleri zamanla kötü koku ve kir birikimi gibi sorunlara neden olur. Ancak İspanyolların ve servis ustalarının sıkça kullandığı basit ama etkili bir temizlik yöntemi olan tıraş köpüğü taktiği çamaşır makinesinin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan çamaşır makineleri düzenli bakım yapılmadığında hem kötü kokulara sebep olabilir hem de performanslarını kaybedebilir. İspanyollar ve servis ustaları ise çamaşır makinelerini temizlemek için haftada bir kez tıraş köpüğü yöntemini uyguluyor. Bu yöntem, kötü kokuları yok ederken makinenin iç yüzeylerini de parlatıyor.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE TIRAŞ KÖPÜĞÜ SIKIN
Bu pratik temizlik yöntemini uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey bir temizlik bezi ve tıraş köpüğü.
Tıraş köpüğünü çamaşır makinesinin içine sıkın
Makineyi 60 dakika boyunca boş şekilde çalıştırın.
Deterjan çekmecelerinde biriken kirleri temizlemek için tıraş köpüğü sıkın, bir bezle silerek kurutun.