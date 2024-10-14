Servet Harcayıp Köpek Olmuştu: İlk Kez Yüzünü Gösterdi
Toko-san, 2 milyon Japon Yeni (yaklaşık 378 bin TL) harcayarak, köpek olarak halkın arasında dolaşmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Japonya’da yaşayan Toko-san, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için büyük bir adım attı. Aşırı gerçekçi bir Border Collie kostümü yaptıran Toko-san, 2 milyon Japon Yeni (yaklaşık 378 bin TL) harcayarak, köpek olarak halkın arasında dolaşmaya başladı.
Toko, “Çocukluktan beri en büyük hayalim köpek olmaktı” diyerek, bu ilginç projesine ne kadar önem verdiğini vurguladı. Gerçekçi kostümüyle çimlerde oyun oynarken ve yerde yuvarlanırken çekilen görüntüleri, 32.000 abonesi bulunan YouTube kanalında paylaştı. Videolar, izleyicilerin büyük ilgisini çekti; bir klip 1,7 milyon kez izlendi.
Toko, kostümünü bir koşum takımıyla tamamlayarak, ilk kez halka açık bir alanda köpek gibi dolaşmanın kendisine duyduğu gerginliği ve korkuyu da dile getirdi. “Küçükken bir kahraman ya da sihirbaz olmayı hayal ederdim” diyen Toko, bu deneyiminin hayvan olma hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.
Köpek olarak dışarıda yürüyebilme arzusunu ilkokul mezuniyet kitabına yazdığını hatırlayan Toko, “Hayvan olma konusunda her zaman belirsiz bir hayalim vardı” dedi. Boyut farkı nedeniyle Collie olmayı tercih ettiğini de ekledi.
Toko-san'ın bu sıra dışı hayali, sosyal medyada geniş yankı buldu ve izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.