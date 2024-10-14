Servet Harcayıp Köpek Olmuştu: İlk Kez Yüzünü Gösterdi

Toko, kostümünü bir koşum takımıyla tamamlayarak, ilk kez halka açık bir alanda köpek gibi dolaşmanın kendisine duyduğu gerginliği ve korkuyu da dile getirdi. “Küçükken bir kahraman ya da sihirbaz olmayı hayal ederdim” diyen Toko, bu deneyiminin hayvan olma hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.