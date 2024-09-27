Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ekim Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde geçen yaz sıcaklarının ardından havalar, Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte soğumaya başladı.



Kasım ve aralık ayları itibarıyla Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen yağışlar öncesinde çiçek ve bitki yetiştirenlere yönelik peş peşe uyarılar yapan bahçe uzmanları, kış mevsiminin soğuk yüzü görülmeye başlamadan önce erken budama işleminin tamamlanmasını tavsiye etti.



EKİM AYI BİTMEDEN BUDANMASI GEREKEN 3 AĞAÇ VE BİTKİ



Özellikle ilkbahar başladığında bahçe çiçeklerinin ve bitkilerinin erkenden büyümesini ve normalden çok daha canlı çiçekler açmasını sağlayan bu yöntem, yalnızca belli başlı ağaç türlerine uygulanabilmekte. Botanik bilimciler, sonbahar mevsiminde yapılacak budama işleminin rüzgarsız, güneş altında ve kuru havalarda gerçekleştirilmesini tavsiye etmekte.



Budama sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, tamamen temizlenmiş bir budama makası kullanılmasıdır. Ayrıca budama işlemi sırasında bahçe merhemi de kullanılmalıdır. İşte tecrübeli bahçıvanlara göre Ekim ayı bitmeden önce budama yapmanız gereken ağaç ve bitkiler...