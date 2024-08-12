Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki

Eylül ayına az bir süre kalırken, uzmanlar yaz ayının son budaması için geç kalmamanızı tavsiye ediyor. Kış ayından önce yapılacak son budama işlemi ile meyve ve bitkiler gelecek yeşerme dönemlerinde çok daha canlı ve coşkulu olmakta. İşte iyi çiçek açması için ağustos ayında budamanız gereken 3 bitki ve ağaç.

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Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki - Resim: 1

Bitkiler, ağaçlar ve çalılar yaz aylarının sonunda yapılacak budama ile bir sonraki yeşerme dönemi için çok daha hazır hale getirilmekte.

Geç budama adı verilen bu işlem, bir sonraki dönemde çiçeklerin çok daha canlı çıkmasına imkan tanırken, meyvelerin ise oldukça gür ve iştah açıcı büyümesine yardımcı olur. Yaz aylarının sonunda yapılacak budama işleminin özellikle rüzgarsız, kuru havalarda ve güneş altında yapılması tavsiye ediliyor. Bu durum bitkileri rüzgar ve nem yoluyla kapılan hastalıklardan koruyacaktır.

Ayrıca budama yalnızca dezenfekte edilmiş bir makasla ve bahçe merhemiyle yapılmalıdır. İşte uzmanlara göre ağustos ayında budamanız gereken 3 ağaç ve bitki...

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