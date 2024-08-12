Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki

Bitkiler, ağaçlar ve çalılar yaz aylarının sonunda yapılacak budama ile bir sonraki yeşerme dönemi için çok daha hazır hale getirilmekte.



Geç budama adı verilen bu işlem, bir sonraki dönemde çiçeklerin çok daha canlı çıkmasına imkan tanırken, meyvelerin ise oldukça gür ve iştah açıcı büyümesine yardımcı olur. Yaz aylarının sonunda yapılacak budama işleminin özellikle rüzgarsız, kuru havalarda ve güneş altında yapılması tavsiye ediliyor. Bu durum bitkileri rüzgar ve nem yoluyla kapılan hastalıklardan koruyacaktır.



Ayrıca budama yalnızca dezenfekte edilmiş bir makasla ve bahçe merhemiyle yapılmalıdır. İşte uzmanlara göre ağustos ayında budamanız gereken 3 ağaç ve bitki...