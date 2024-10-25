Seneler Sonra Birbirini Bulan İkiz Kardeşler Görüşmeme Kararı Aldı: 'Birbirimizden Hoşlanmadık'

Çin'de doğumdan sonra ayrılan ikizler, 3 yıl önce tesadüfen birbirini buldu. Birlikte iş kurmaya karar veren kardeşlerin arası açıldı. İkizlerden biri eşyalarını alıp evi terk edince, kardeşler bir daha görüşmemeye karar verdi.

Seneler Sonra Birbirini Bulan İkiz Kardeşler Görüşmeme Kararı Aldı: 'Birbirimizden Hoşlanmadık'

30 yıl önce doğumda ayrılan ikiz kardeşler, birbirini internette buldu. Buluşup tanışan kardeşler, birbirlerinden hoşlanmadıklarına karar verdikten sonra ilişkilerini kesti.

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan Zhang Li ve Cheng Keke, 2021 yılında sosyal medyada tesadüfen tanışarak birbirlerine olan benzerliklerini araştırmaya başladı. Uzun mesajlaşmalar sonucunda bir araya gelerek DNA testi yaptıran kızların kardeş olduğu ortaya çıktı.

T24'ün aktardığına göre, yeniden bir araya gelen ikili, kısa sürede inanılmaz bir kardeşlik bağı yaşadıklarını söyledi ancak bu durum kısa sürede kardeşler arasında bir rekabete dönüştü.

KARDEŞLERİN ARASI AÇILDI

Hikayeleri Çin'de popüler olduktan sonra Li ve Keke, şöhretlerinden yararlanarak çevrimiçi bir iş kurmaya karar verdi. İş ortaklıkları sık sık kavgaya dönüşen Li ile Keke'nin kardeşliği sadece 3 yıl sürdü, ikizler son 6 aydır görüşmediklerini açıkladı. Keke, kız kardeşinin haber vermeden günlerce ortadan kaybolduğunu iddia ederek, "Bu benim hoşuma giden bir çalışma tarzı değil, birbirimizden hoşlanmadık. Li'nin bir akşam ben dışarıdayken kiralık dairemizdeki tüm ortak eşyalarımızı gizlice çıkarması üzerine durum daha da kötüleşti" diye konuştu.

Kaynak: T24

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