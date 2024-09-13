Semizotu Alırken İki Kere Düşünün

SEMİZOTU NASIL TÜKETİLİR?

Semizotu, taze olarak salatalarda kullanılabilir. Yeşilliklerle harmanlanarak vitamin ve mineral yönünden zengin bir öğün oluşturur. Aynı zamanda çorbalara eklenerek de tüketilebilir. Örneğin, mercimek ya da domates çorbasına doğranmış semizotu eklemek hem lezzetini artırır hem de besleyici değerini yükseltir.