Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Küçük Samet'i Bakın Kimin Kızı Çıktı: Son Halini Görenler İnanamadı

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım, 1977 yılında Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in olağanüstü performanslarıyla beyazperdede izleyiciyle buluşmuştu. "Sevgi neydi?" repliğiyle hafızalara kazınan bu yapım, yalnızca bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda sevginin anlamını sorgulatan bir başyapıt olarak anılmaya devam ediyor.