Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Küçük Samet'i Bakın Kimin Kızı Çıktı: Son Halini Görenler İnanamadı
Yeşilçam'ın efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet karakterini canlandıran küçük oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Samet’i canlandıran ismin babası da meğer Yeşilçam oyuncusuymuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım, 1977 yılında Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in olağanüstü performanslarıyla beyazperdede izleyiciyle buluşmuştu. "Sevgi neydi?" repliğiyle hafızalara kazınan bu yapım, yalnızca bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda sevginin anlamını sorgulatan bir başyapıt olarak anılmaya devam ediyor.
Filmde Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit’i seçmesi bir dönemin izleyicilerini üzse de yıllar içinde bu kararın doğruluğu bir nesil tarafından adeta yaşanarak anlaşıldı. Selvi Boylum Al Yazmalım, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor ve izleyenlere her defasında duygusal anlar yaşatıyor.
KÜÇÜK SAMET BAKIN KİM ÇIKTI
Başrollerdeki usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin kadar filmdeki Samet karakterini canlandıran küçük oyuncu da yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Samet’i canlandıran isim, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci çıktı. Bu gerçek, özellikle Yeşilçam'ın efsane ismi Bilal İnci ile tiyatrocu Perihan Doygun’un kızı olduğunu öğrenenleri oldukça şaşırttı.
Elif İnci, yalnızca çocuk oyuncu olarak değil, yetişkinliğinde de sinema dünyasında başarıyla adından söz ettirdi. 1994 yılında Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye rolüyle Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü
Yeşilçam'ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci'nin kızı olan Elif İnci’nin Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki performansı ve kariyerindeki başarılar, Türk sinemasına kazandırılan önemli yeteneklerden biri olarak takdir görmeye devam ediyor.